Blinken visita Ucrânia e reafirma apoio americano a Kiev contra 'agressão da Rússia'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita nesta quarta-feira, 6, a Ucrânia, informa o governo dos Estados Unidos em comunicado. A intenção é "demonstrar o firme compromisso com a soberania, a integridade territorial e a democracia na Ucrânia especialmente diante da agressão da Rússia".

Em solo ucraniano, Blinken terá encontros com o presidente Volodymir Zelenski, o premiê e o ministro das Relações Exteriores do país, para discutir "a contraofensiva em andamento e os futuros esforços de recuperação e reconstrução". As necessidades da Ucrânia em energia, segurança e humanitárias estarão em pauta, e Blinken deve fazer anúncios sobre como os EUA podem continuar a apoiar o aliado nessas frentes, diz o texto.