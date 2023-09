Blinken faz visita surpresa a Kiev para anunciar ajuda de US$ 1 bilhão

Esta é a quarta visita de Blinken à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O secretário de Estado deve abordar as necessidades da Ucrânia, em particular de assistência militar, durante as reuniões com o presidente Volodimir Zelensky, o primeiro-ministro Denys Shmyhal e o ministro da Defesa Dmitro Kuleba.

Washington pretende manter os "esforços" para que os ucranianos "tenham aquilo que precisam para esta fase da batalha", afirmou a fonte do Departamento de Estado que pediu anonimato.

Em junho, Kiev iniciou uma contraofensiva no sul e leste do país, onde as tropas russas ocupam quase 20% do território ucraniano.

"Trata-se de material não apenas para atacar, mas também para realmente entrar nas ferozes linhas de defesa estabelecidas pelos russos", disse a fonte.

"A defesa aérea continua sendo uma prioridade", acrescentou.