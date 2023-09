Autoridades mexicanas identificam restos mortais de nove migrantes desaparecidos na fronteira com EUA

As autoridades do estado mexicano de Chihuahua (norte) confirmaram a identidade de nove dos 10 migrantes sem documentos cujas ossadas foram encontrados no final de agosto em uma área desértica na fronteira com os Estados Unidos, informou o Ministério Público estadual.

"Conseguimos a identidade genética de nove pessoas das 10 que, segundo o estabelecido, foram localizadas no prédio conhecido como 'El Mimbre', no município de Coyame", explicou o MP em um comunicado.

Os peritos do MP "ainda aguardam os resultados que confirmem a última identidade", acrescenta a nota.