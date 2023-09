Ataque com drones russos deixa um morto na região ucraniana de Odessa

Uma pessoa morreu nesta quarta-feira (6) em um ataque com drones da Rússia contra uma zona portuária às margens do Danúbio, na região de Odessa, sudoeste da Ucrânia.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", disse Kiper. Ele identificou a vítima como um trabalhador agrícola que ficou gravemente ferido e faleceu no hospital.

"Registramos destruição e incêndios em diferentes pontos", afirmou o governador, que citou danos na infraestrutura portuária e agrícola.

Desde o fim do acordo de cereais no Mar Negro, a Rússia intensificou os ataques contra as regiões Odessa e Mykolaiv, no sul da Ucrânia, que abrigam portos e instalações cruciais para as exportações agrícolas.

As tropas ucranianas derrubaram 17 drones russos na região de Odessa na madrugada de segunda-feira.

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, afirmou na terça-feira que os ataques aconteceram "muito perto" da fronteira.

O país, membro da União Europeia e da Otan, criticou com veemência os ataques russos contra a infraestrutura portuária do Danúbio.