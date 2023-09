Atacante espanhol Jesé Rodríguez assina com Coritiba

"¡Bienvenido, Jesé!", acrescentou o Coritiba, também em espanhol, com um apanhado de imagens de gols marcados pelo ponta esquerda.

"¡Es nuestro!" (É nosso!), comemorou o clube, em espanhol em sua conta oficial no X (antigo Twitter). "O bicampeão da Champions League pelo Real Madrid, Jesé Rodríguez, assina pré-contrato com o Coritiba!", diz a mensagem.

O atacante espanhol Jesé Rodríguez, de 30 anos, assinou um pré-contrato com o Coritiba, informou nesta quarta-feira (6) o clube paranaense, que é atualmente o lanterna do Campeonato Brasileiro.

Com cinco jogos pela seleção espanhola em seu currículo, Rodríguez foi revelado nas categorias de base do Real Madrid e atuou em várias temporadas no time titular, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2016.

Depois jogou no espanhol Las Palmas, no turco Ankaragücü e na italiana Sampdoria, que neste ano foi rebaixada para a segunda divisão.

O Coritiba enfrenta dificuldades no Brasileirão, onde é o último colocado da tabela, com 14 pontos em 21 jogos.

mel/cl/aam