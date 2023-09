Zverev bate Sinner em batalha de quase 5 horas e vai às quartas do US Open

"Meu jogo mais longo aqui. Acho que posso dizer que estou de volta", disse o alemão, que no ano passado sofreu uma grave lesão no tornozelo em Roland Garros

Zverev, vice-campeão do Grand Slam de Nova York em 2020, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 e 6-3, em quatro horas e 40 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

O tenista alemão Alexander Zverev derrotou o italiano Jannick Sinner em um dramático duelo que entrou pela madrugada desta terça-feira (5), nas oitavas de final do US Open.

No início da segunda parcial, Sinner teve que receber um primeiro atendimento médico na perna esquerda.

Com um forte calor na quadra, Sinner e Zverev disputaram um vibrante primeiro set, vencido pelo alemão depois de 70 minutos.

Por sua vez, Sinner, que sofreu com cãibras durante quase toda a partida, terá que continuar perseguindo sua primeira final de Grand Slam.

"É para isso que eu vivo, é o que eu amo fazer. Gostaria de ter jogado um pouco menos, mas estes são os momentos dos quais senti falta no ano passado", afirmou. "É um dos melhores momentos da minha carreira".

O italiano, recentemente campeão do Masters 1000 de Toronto, conseguiu vencer o segundo set antes sofrer com problemas também na perna direita.

Com dificuldades para se movimentar, ele resistiu de forma épica e chegou a salvar cinco break points, mas no sexto game Zverev conseguiu uma quebra e abriu 4-2 no placar.

Com 5-2 contra, Sinner cobriu a cabeça com uma toalha no banco, mas voltou para a quadra disposto a continuar lutando.