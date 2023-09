Villarreal demite técnico Quique Setién

O Villarreal, 15º colocado do Campeonato Espanhol, anunciou nesta terça-feira (5) a demissão do técnico Quique Setién, que estava no clube desde outubro de 2022.

"O Villarreal comunica que o treinador do time principal, Quique Setién, não é mais membro da entidade", informou o clube, acrescentando que o diretor de futebol, Miguel Ángel Tena, assumirá o comando da equipe de forma interina.

Setién, ex-jogador de 64 anos, se destacou em suas passagens por Las Palmas e Betis. Em seguida, dirigiu o Barcelona em 2020, onde ficou por apenas sete meses.