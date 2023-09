United retoma operações nos EUA e Canadá após suspender voos por problemas de tecnologia

A United Airlines retomou no período da tarde desta terça-feira, 5, as operações nos Estados Unidos e Canadá, depois de ter suspendido temporariamente a partida de todos os voos por problemas de tecnologia. Os aviões que já estavam no ar seguiram as rotas como planejado.

Em publicação no X (antigo Twitter), o secretário de Transportes norte-americano, Pete Buttigieg, afirmou estar ciente da situação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O DOT Departamento dos Transportes garantirá que a UA United Airlines cumpra as obrigações com os passageiros afetados", escreveu Buttigieg.