Unesco quer registrar Kiev e Lviv em lista de patrimônio mundial em perigo

O Comitê do Patrimônio Mundial se reunirá de 10 a 25 de setembro em Riade e "provavelmente" aprovará esta decisão "com base na opinião de especialistas" - para quem estas regiões se encontram em situação de "perigo comprovado", acrescentou.

"Esses locais estão ameaçados de destruição. Houve ataques nas zonas-tampão desses locais e não sabemos o que acontecerá no futuro", disse à AFP o diretor do Patrimônio Mundial, Lazare Eloundou, em Paris.

A Catedral de Santa Sofia e os edifícios monásticos de Kiev, assim como o centro histórico da cidade Lviv, no oeste da Ucrânia, foram convidados em setembro a integrar a lista do patrimônio mundial em perigo, segundo fontes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco).

Com a entrada na lista do patrimônio mundial em perigo, é previsto que os locais de Kiev e Lviv sigam os passos do centro histórico da cidade de Odessa, no sul, onde os bombardeios russos destruíram vários edifícios no final de julho.

Um "edifício histórico" bombardeado em Lviv no início de julho foi o "primeiro" ataque em uma área protegida pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial desde o início da ofensiva russa da Ucrânia, segundo a Unesco.

A agência da ONU registrou, até agora, 270 locais culturais ucranianos danificados.

A Catedral de Santa Sofia e o Mosteiro da Caverna de Kiev foram listados como Patrimônio da Humanidade em 1990. Já a Cidade Velha de Lviv foi inscrita em 1996.

