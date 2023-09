UE confirma detenção de diplomata sueco no Irã

O governo da Suécia havia confirmado parcialmente na segunda-feira uma informação publicada pelo jornal The New York Times, mas admitindo apenas a detenção de "um cidadão sueco".

Borrell disse que as instituições europeias trabalham "sem descanso" para obter a libertação do diplomata de 33 anos.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, confirmou nesta terça-feira que Johan Floderus, um diplomata sueco que trabalha para o bloco, está detido no Irã há mais de 500 dias.

Borrell revelou mais detalhes.

"Quero dizer algo, se permitem, sobre o caso do senhor Floderus. É um cidadão sueco que trabalhava para a União Europeia e que foi detido ilegalmente no Irã durante os últimos 500 dias", afirmou.

"Trabalhamos sem descanso pela libertação do senhor Floderus e vamos continuar trabalhando, em contato estreito com a família e, certamente, com o governo sueco", acrescentou.

