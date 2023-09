Ucrânia enfrenta desafio de reabilitar 20 mil pessoas amputadas desde o início da Guerra

Mais de um ano depois do trauma, ele ainda tem pesadelos em que é alvejado pelos russos. "Eles começam a ficar nervosos porque estão ficando sem munição e eu continuo vivo. Eu mostro pra eles o dedo do meio e começo a rir", relatou a vingança do inconsciente enquanto ainda tenta se recuperar. Biliak teve a perna amputada acima do joelho e espera por uma prótese, que não sabe quando vai receber.

Os centros de reabilitação estimam que, assim como ele, 20 mil pessoas sofreram amputações desde o início da invasão russa. Embora o governo não confirme o percentual de militares, é provável que muitos sejam soldados já que os graves ferimentos por explosões são comuns em uma guerra com uma linha de combate tão extensa.

Os centros oferecem próteses com ajuda de outros países, ONGs e empresas privadas. Já os voluntários, como o paraquedista Mikhailo Iurchuk atuam como líderes motivacionais para outros feridos que precisam reaprender a lidar com o próprio corpo depois das amputações. Com isso, mesmo que informalmente, ele ajuda a suprir a falta de profissionais especializados em reabilitação para atender um número cada vez maior de amputados.

O próprio Iurchuk foi ferido logo no início da guerra, perto da cidade de Izium, o palco de um massacre onde uma vala comum foi encontrada. Ele conta que pensou em tirar a própria vida com uma granada enquanto os colegas o carregavam por uma hora para salvá-lo. Preocupado com Iurchuk, um médico ficou o tempo inteiro ao lado dele na UTI: "tinha medo que você puxasse o pino", disse em resposta ao agradecimento do soldado.

Desde que o paraquedista teve a perna amputada acima do joelho, 18 meses se passaram. De lá para cá, ele casou com uma voluntária do centro de reabilitação, teve uma filha e recuperou os movimentos com a ajuda de duas próteses, uma na perna direita e outra na mão esquerda.

A médica do Imperial College Emily Mayhew, que é especialista em lesões causadas por explosões e já atendeu milhares de amputados explica como essa adaptação é complexa. "Todo o sistema locomotivo precisa ser reorientado. Eles têm que fazer uma redistribuição do peso, algo que é muito difícil de fazer e requer ajuda de outra pessoa".

No entanto, relatou e Mayhew, a parte mais difícil para os amputados geralmente é aprender a convier com a dor constante da lesão e os seus efeitos. "Quando as pessoas sofrem uma lesão física e uma lesão psicológica que a acompanha, essas coisas nunca podem ser separadas."