Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino durante confrontos noturnos em um campo de refugiados da Cisjordânia, informou o ministério da Saúde palestino.

A vítima foi identificada como Ayed Samih Khaled.

Os moradores do campo de refugiados de Nur Shams, perto de Tulkarem, norte da Cisjordânia, afirmaram que as forças israelense entraram no complexo por volta da meia-noite (18H00 de Brasília, segunda-feira).