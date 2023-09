'Sem Coração', filme brasileiro no Festival de Veneza dá continuidade a curta-metragem

"Sem Coração" é o apelido dado a uma garota com marca-passo, alvo de intriga e desejo de toda uma turma de amigos em uma praia do nordeste brasileiro.

"Sem Coração", que concorre na sessão Horizontes do 80º Festival de Veneza, é um filme brasileiro gravado a partir de uma ideia inusitada de seus autores, Nara Normande e Tião: prolongar a história de seu primeiro curta-metragem.

"O curta também se chamava 'Sem Coração' e fizemos em 2014. Foi uma experiência muito bonita com os atores", explicou em entrevista diretora Nara Normande, de 36 anos.

"A personagem existiu na minha infância. Eu não a encontrei, mas ouvi falar dela", explica Normande.

A praia, as brincadeiras, a crueldade e a inocência da adolescência se misturam em um filme com tons fantasiosos, ambientado em 1996.

"Sem Coração" é interpretada por Eduarda Samara, jovem que Nara Normande e Tião escolheram imediatamente, ainda no primeiro dia de seleção de atores para o curta.

O carisma de Eduarda Samara foi tanto que, após terminar o curta, ela seguiu com a carreira de atriz, com um papel em "Bacurau", sucesso do cinema brasileiro em 2019.

Nara Normande e Tião não acharam que sua primeira colaboração, premiada no Festival de Cannes, foi suficiente. A história pedia mais minutos.