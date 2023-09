Seis bilhões de toneladas de areia marinha são extraídas dos oceanos todos os anos(ONU)

Os sinais emitidos pelos navios permitem "o acesso aos deslocamentos de todas os navios do planeta", disse à AFP o diretor do centro de análise de dados do PNUMA, Pascal Peduzzi, que depois desmembra os dados graças à IA.

Além da publicação dos números, a ONU espera dialogar com as empresas do setor para que sejam mais respeitosas com o meio ambiente, melhorando suas práticas de extração.

Segundo as Nações Unidas, as práticas internacionais e os marcos regulamentares variam consideravelmente.

Alguns países - incluindo Indonésia, Tailândia, Malásia, Vietnã e Camboja - proibiram a exportação de areia marinha nos últimos 20 anos, enquanto outros não têm legislação, ou programas eficazes de monitoramento.