Rússia não confirma reunião entre Putin e Kim Jong Un

"Como advertimos publicamente, as negociações sobre armas entre a Rússia e a RDPC estão avançando ativamente", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, utilizando um acrônimo do nome oficial da Coreia do Norte.

As viagens do líder norte-coreano ao exterior são raras. Além das visitas a Singapura e ao Vietnã em 2018 e 2019 para reuniões com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong Un fez quatro visitas à China. Ele também se reuniu com Putin em Vladivostok em 2019.

