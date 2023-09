Rússia mantém redução de exportações de petróleo até fim de 2023

A Rússia manterá a redução das suas exportações de petróleo em 300 mil barris por dia até ao final de 2023, anunciou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, nesta terça-feira (5), após o anúncio da Arábia Saudita de manter a diminuição de sua produção em 1mbd.

"A Rússia estenderá a redução voluntária (...) de entregas de petróleo aos mercados mundiais em 300 mil barris por dia até o final de dezembro de 2023", disse Novak na conta do governo russo no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por volta das 10h45 (horário de Brasília), o petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subia 1,46%, para US$ 90,30 o barril, ultrapassando US$ 90 pela primeira vez desde novembro.