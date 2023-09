Rumores em torno de possível mudança de nome da Índia

Rumores circulavam nesta terça-feira(5) na Índia de que autoridades pretendiam deixar de utilizar oficialmente a denominação inglesa de seu país, Índia, ao mencionarem "Bharat" em um convite aos líderes do G20.

No próximo fim de semana, Nova Délhi sediará uma cúpula do G20 e um jantar de Estado oferecido, segundo os convites, pelo "presidente do Bharat".

Bharat é um dos nomes oficiais do país na Constituição indiana e remonta a antigos textos hindus escritos em sânscrito. O primeiro-ministro, Narendra Modi, costuma utilizá-lo e os membros de seu partido, o BJP (nacionalista hindu), criticam a denominação "Índia", imposta pelo Reino Unido.