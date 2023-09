Romênia reporta ataques na Ucrânia, 'muito perto' de sua fronteira

O presidente da Romênia, país-membro da Otan, reportou, nesta terça-feira (5), ataques em território ucraniano "muito, muito perto" de sua fronteira, no dia seguinte a ataques com drones da Rússia a instalações no fronteiriço rio Danúbio.

"Houve ataques registrados a 800 metros da nossa fronteira. Ou seja, muito, muito perto", disse o presidente romeno, Klaus Iohannis, durante coletiva de imprensa conjunta com o premiê de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Na segunda-feira, Bucareste negou a informação de Kiev de que drones russos caíram e explodiram em território romeno durante um ataque ao porto ucraniano de Izmail, às margens do Danúbio.