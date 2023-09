Pedidos de asilo na UE subiram 28% no primeiro semestre de 2023

Os pedidos de asilo registrados nos países da União Europeia (UE), Noruega e Suíça no primeiro semestre de 2023 aumentaram 28% na comparação com o mesmo período do ano passado, anunciou a Agência da UE para Asilo.

Um total de 519.000 solicitações de asilo foram apresentadas nos 29 países entre janeiro e o fim de junho, informou a agência, que também considera que "segundo as tendências atuais, as demandas podem superar um milhão até o fim do ano".

Sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos são os principais solicitantes, com 44% das demandas.