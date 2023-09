Nova Zelândia: médicos deixam objeto dentro de mulher por 18 meses

Uma mulher na Nova Zelândia passou um ano e meio sentindo fortes dores após a equipe médica deixar um equipamento cirúrgico "do tamanho de um prato" dentro de seu corpo. O caso ocorreu em 2020, e foi relatado pela imprensa local nesta semana devido às conclusões da investigação.

Segundo o jornal New Zealand Herald, a paciente passou por uma cesárea, após o obstetra responsável pelo parto avaliar que o nascimento natural poderia gerar risco de morte para o bebê. Uma correspondente do periódico britânico The Guardian, que também cobriu a ocorrência, afirmou que onze pessoas, entre médicos, enfermeiros e técnicos, compunham a equipe responsável pela cirurgia.

No procedimento foi usado um retrator de incisão. O acessório é um cilindro de material flexível, com aberturas em ambas as extremidades, que serve para "segurar" uma incisão aberta, permitindo que os médicos acessem a área que será operada. O que estava dentro do corpo da mulher tinha entre 15 e 20 centímetros de diâmetro.