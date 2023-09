Natação reintegra russos e bielorrussos a suas competições

Esta posição segue a mesma linha da recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI), estabelecida há alguns meses, de reintegrar representantes desses países, sob uma série de condições, entre elas a bandeira neutra e a declaração de não ter apoiado a guerra na Ucrânia.

Os nadadores de Rússia e Belarus só poderão participar de provas individuais, com no máximo um representante por prova, e não estarão autorizados a falar com jornalistas, acrescentou a federação.

A World Aquatics apontou que a maioria (67%) dos atletas internacionais apoiam a integração dos russos e bielorrussos que respeitam as condições estabelecidas.

Desde que o COI tomou sua posição, várias federações de outras modalidades (esgrima, ginástica, tiro com arco, judô, escalada e badminton) decidiram reintegrar atletas dos dois países, no início do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Desde a invasão à Ucrânia, em fevereiro do ano passado, os nadadores de Rússia e Belarus estavam proibidos de participar de competições internacionais.

dif/pm/cb/aa