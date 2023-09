Na Austrália, trabalhadores de operações da Chevron planejam duas semanas de greve

Os trabalhadores de duas gigantescas operações de gás natural administradas pela Chevron na Austrália estão planejando uma greve de duas semanas a partir de 14 de setembro, disse a Offshore Alliance, uma parceria entre dois sindicatos locais.

A greve começaria após uma semana de outros tipos de ação industrial, incluindo uma série de proibições de trabalho e paralisações mais curtas, que deverão ocorrer a partir de quinta-feira, disse a Offshore Alliance, em comunicado.

As disputas trabalhistas entre as empresas de energia na Austrália e os seus empregados abalaram os mercados de gás em todo o mundo, com a ameaça de greves alimentando preocupações de uma queda repentina nas exportações de gás natural liquefeito da Austrália, que rivaliza com o Qatar como o maior exportador do combustível.