Milongas de Buenos Aires: refúgio do tango em meio à crise na Argentina

Toda sexta-feira à noite e mesmo com o bolso apertado, Andrea vai dançar tango em Buenos Aires, uma grande paixão que dá vida às milongas onde a música típica de Buenos Aires canta diariamente sobre o amor e as dificuldades financeiras.

"Na milonga você se sente abraçada pelo tango, uma conexão consigo mesmo e com os outros. É um investimento para o coração e o espírito", disse à AFP Andrea Censabella, frequentadora assídua do La Tierra Invisível, localizado no bairro Parque Chacabuco.

Por uma entrada de 400 pesos (pouco mais de US$ 1, ou R$ 5,62, no câmbio atual), não há lustres de cristal nem enfeites no modesto espaço com piso de cerâmica, mas é possível dançar ao ritmo do piano e do bandoneón da dupla Tango Cañón, que dirige o local. A música ao vivo é um luxo que outras milongas, forçadas a demitir músicos e dançarinos, não podem pagar, devido ao aumento dos custos com uma inflação que ultrapassa os 100% ao ano.