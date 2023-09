Messi chega a Buenos Aires para servir à seleção argentina nas Eliminatórias

A Argentina estreia nas Eliminatórias contra o Equador na quinta-feira, no estádio Monumental de Buenos Aires, e visita no dia 12 de setembro a Bolívia, em La paz.

Messi desembarcou no aeroporto internacional de Ezeiza e foi diretamente para a sede da Associação do Futebol Argentino (AFA) para se juntar a seus companheiros convocados pelo técnico Lionel Scaloni.

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, chegou a Buenos Aires na manhã desta terça-feira (5) para treinar com a equipe que estreia daqui a dois dias contra o Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Outro dos jogadores que se juntou ao elenco da 'Albiceleste' nesta terça foi o goleiro Emiliano Martínez.

Messi, de 36 anos, vai participar hoje à tarde do primeiro treino da seleção sob o comando de Scaloni, que concederá entrevista coletiva na quarta-feira.

As Eliminatóras Sul-Americanas concedem seis vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. O sétimo colocado vai disputar uma repescagem com uma seleção de outro continente.

