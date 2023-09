Líderes da Aean buscam unidade em reunião dominada pela crise em Mianmar

"Tenho o prazer de anunciar que as Filipinas estão dispostas a assumir a presidência da Asean em 2026", disse o presidente filipino, Ferdinand Marcos, a respeito do bloco regional composto por 10 países.

Os governantes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que participam em uma reunião de cúpula na Indonésia, tentam unificar sua posição sobre a crise birmanesa, ao mesmo tempo que o governo das Filipinas se declarou disposto a assumir a presidência rotativa do grupo em 2026, no lugar de Mianmar.

O bloco tenta promover um plano de paz de cinco pontos para solucionar a crise, mas está dividido sobre a abordagem que deve ser adotada com a junta: alguns países desejam excluir o país da Asean e outros querem manter o diálogo com os militares.

Em resposta, a Asean não convida os representantes da junta militar para as reuniões de alto escalão do grupo.

Os membros do bloco, muitas vezes criticado por sua falta de eficácia, estão divididos sobre que posição adotar diante da prolongada crise em Mianmar, um dos países membros do grupo.

As ações de Pequim no Mar da China Meridional, da qual reivindica quase a totalidade, também estão entre as principais preocupações dos países membros do bloco.

O mapa provocou muitas críticas países da região, como Malásia, Vietnã e Filipinas.

Os líderes do bloco expressarão preocupação com "as reivindicações territoriais, atividades e incidentes graves" nesse mar, de acordo com o rascunho do texto final.

Uma fonte diplomática afirmou que os governantes estabeleceram como meta concluir até 2026 as negociações com a China sobre um código de conduta no mar disputa.

Após o encontro da Asean acontecerá a Cúpula do Leste Asiático, que tem 18 países, incluindo Estados Unidos, China, Japão, Índia e Rússia.

Pequim será representada pelo primeiro-ministro, Li Qiang, e Moscou pelo ministro das Relações Exteriores, Serguéi Lavrov.

A vice-presidente americana, Kamala Harris, representará o presidente Joe Biden.

