Fabricante de chips Arm espera valorização de US$ 52 bi com estreia em Wall Street

A Arm espera arrecadar entre 4,5 e 5,2 bilhões de dólares (entre R$ 23 e R$ 26 bilhões), na que seria uma das operações mais importantes desse tipo no setor tecnológico nos últimos anos, desde a abertura do capital da Alibaba em Wall Street em 2014, que rendeu à varejista 25 bilhões de dólares (quase R$ 125 bilhões).

A Arm enfrenta alguns riscos vinculados à sua dependência do mercado chinês e às tensões internacionais dos últimos anos em torno do estratégico setor dos semicondutores, particularmente entre Washington e Pequim.

"É muito mais difícil para a Arm capitalizar o desenvolvimento atual em matéria de inteligência artificial do que para uma empresa como a Nvidia, já que cerca de 60% a 70% de sua atividade vêm da telefonia móvel", opinou Albie Amankona, analista da Third Bridge.

"Nossos especialistas estão céticos sobre a durabilidade a longo prazo do crescimento do faturamento e das margens elevadas", detalhou. O analista estima um crescimento de 5% a 10% das receitas nos próximos cinco anos para a Arm, antes de uma queda, com margens diminuídas em um terço no próximo quinquênio".

Fundada em 1990, a empresa planeja operar na Nasdaq sob a sigla "Arm".

