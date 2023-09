Ex-líder do Proud Boys é condenado a 22 anos por ataque ao Capitólio

Tarrio e outros membros do grupo foram condenados em maio por conspiração sediciosa, por seu papel na tentativa de impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 2020, contra o republicano Donald Trump.

O juiz mostrou-se impassível diante do arrependimento mostrado pelo réu. O dia 6 de janeiro de 2021 foi uma "vergonha nacional", disse ele ao se dirigir ao tribunal, antes do anúncio da sentença. "Meu candidato perdeu. Eu persisti, quando deveria ter me acalmado. Falhei miseravelmente. Este julgamento me tornou humilde."

Timothy Kelly levou em conta em seu cálculo os agravantes de terrorismo solicitados pelos promotores, mas proferiu para cada um dos acusados penas significativamente inferiores às solicitadas, por considerar que os réus "não tiveram a intenção de matar".

Os promotores argumentaram que, embora não tenha estado presente em Washington no 6 de janeiro, "Tarrio causou muito mais danos do que poderia ter causado como um agitador individual". O réu agiu como "um general, em vez de soldado".