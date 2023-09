Ex-líder do Proud Boys é condenado a 22 anos de prisão por ataque ao Capitólio

Os promotores haviam pedido uma pena de 33 anos de prisão para Tarrio, que não estava na capital americana em 6 de janeiro de 2021, mas foi acusado de comandar o ataque ao Capitólio, realizado por membros do Proud Boys.

"Nesse dia foi quebrada nossa tradição ininterrupta de transferência pacífica do poder", disse o juiz distrital Timothy Kelly, durante uma audiência de quatro horas em Washington.

Enrique Tarrio, ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys, foi condenado, nesta terça-feira (5), a 22 anos de prisão, a sentença mais dura relacionada ao ataque ao Capitólio, sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021.

Outro membro do grupo extremista, Ethan Nordean, de 32 anos, foi condenado pelo juiz Kelly na semana passada a 18 anos de prisão.

Stewart Rhodes, fundador da milícia de extrema direita Oath Keepers, peça-chave no ataque ao Capitólio, foi condenado a 18 anos de prisão no início do ano.

