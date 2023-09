Em Taiwan, presidenciável sugere doação de pets para estimular aumento da população

O candidato independente à presidência de Taiwan Terry Gou sugeriu que o envelhecimento da população da nação pode ser enfrentado com pets. Segundo ele, famílias que darem a luz a crianças podem adotar cachorros e gatos de forma gratuita.

Taiwan tem uma das menores taxas de natalidade da Ásia. O declínio da taxa no país é um dos maiores desafios enfrentados pelo governo taiwanês, que teme pela falta de mão de obra no futuro e as possíveis consequências deste problema na economia da ilha.

Em compensação, no segundo semestre de 2020, uma pesquisa feita em Taiwan da Trendsight Research and Consulting indicou que o país tinha mais animais de estimação do que crianças com 14 anos ou menos. O relatório sugeriu que o aumento da procura por animais está diretamente relacionada com a queda de nascimentos, já que os filhotes são encarados como "filhos" por muitos pais jovens que optam por não engravidar.