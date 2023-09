Dois homens cavam buraco na Grande Muralha da China e são detidos

Dois homens foram detidos depois que abriram um buraco com uma escavadeira na Grande Muralha da China, com o objetivo de criar um atalho e reduzir o tempo de seus deslocamentos, informou o canal estatal CCTV.

A construção da muralha, com milhares de quilômetros, começou no século III a. C. e durou centenas de anos.

A área da Grande Muralha afetada, que fica a quase seis horas de uma viagem de carro do centro de Pequim, data da dinastia Ming, dos séculos XIV ao XVII.

A emissora estatal CCTV afirmou que os suspeitos provocaram "danos irreversíveis" na área do período Ming, descrita como um local "relativamente intacto" de grande valor para as pesquisas.

