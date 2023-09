Disputa entre dissidência das Farc e ELN deixa 9 mortos na Colômbia

Confrontos nesta segunda-feira, 4, entre dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) deixaram 9 mortos e 5 feridos - fontes citadas pela imprensa colombiana falam em até 16 mortos. Os dois grupos disputam o controle de território no município de Puerto Rondón, no departamento de Arauca, perto da fronteira com a Venezuela.

Durante a Guerra Fria, Farc e ELN travaram uma guerra civil contra o Estado para implantação do socialismo na Colômbia. Nos anos 90, no entanto, a União Soviética entrou em colapso e a fonte de financiamento de grupos revolucionários no mundo inteiro secou. Sem dinheiro, as duas guerrilhas passaram a buscar recursos de outras fontes, principalmente no narcotráfico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o tempo, Farc e ELN se tornaram, na prática, mais um elemento da cena do crime organizado da Colômbia. Os dois grupos foram considerados organizações terroristas pelos EUA e pela União Europeia. Em 2016, durante a presidência de Juan Manuel Santos, os guerrilheiros das Farc assinaram um acordo de paz para entregar as armas e participar da vida política da Colômbia.