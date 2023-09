Diretor japonês Hamaguchi penetra fundo na alma humana com 'Evil does not exist'

O diretor japonês Ryusuke Hamaguchi, vencedor do Oscar no ano passado por "Drive My Car", aprofunda-se ainda mais nos mistérios da alma humana com "Evil Does Not Exist", em competição no 80º Festival de Cinema de Veneza.

"Evil Does Not Exist" ("Aku Wa Sonzai Shinai", no título original em japonês) narra o impacto em uma pequena comunidade rural japonesa de um projeto de camping de luxo, que representa oportunidades e ameaças para seus habitantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filme se concentra, em particular, na relação entre um misterioso morador da aldeia e dois relações públicas escolhidos pelo investidor para convencer os habitantes.