Desmatamento na Amazônia diminui 66% em agosto

O desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu 66% em agosto, informou nesta terça-feira (5) o governo do presidente Lula, que prometeu pôr fim à destruição da maior floresta tropical do planeta.

"Tivemos no mês de agosto uma redução de 66,11% no desmatamento" em relação a agosto de 2022, anunciou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante uma cerimônia oficial em Brasília por ocasião do Dia da Amazônia.

A redução no mês passado foi registrada após outra queda consistente, de 66%, em julho. Os dados representam uma conquista para o governo, uma vez que esta época do ano, de clima mais seco, costuma ser a temporada de maior destruição no bioma amazônico.