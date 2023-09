Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

A Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" ou a "Empresa"), fornecedora líder de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou hoje que seu Conselho de Administração (o "Conselho de Administração") determinou por unanimidade que a oferta pública de aquisição parcial (a "OPA") feita pela Alternative Liquidity Index LP ("Alternative Liquidity") para adquirir até 10 milhões de ações ordinárias da Sinovac (as "Ações") por US$ 0,03 por ação em dinheiro (o "Preço da Oferta")NÃO é aconselhável eNÃO atende aos melhores interesses da Empresa ou de seus acionistas ("Acionistas"). Dessa forma, o Conselho de Administração recomenda que os Acionistas rejeitem a OPA e não disponibilizem suas Ações para compra nos termos da Oferta de Compra feita pela Alternative Liquidity.

-- A Empresa acredita que a avaliação implícita com base no Preço da Oferta é inferior ao valor dos ativos da Empresa. O Conselho de Administração acredita que a Empresa possui fortes reservas de caixa e investimentos de curto prazo. Em 30 de junho de 2023, o caixa e equivalentes de caixa e o caixa restrito totalizaram US$ 1,6 bilhão. Este valor de caixa e equivalentes de caixa representa aproximadamente US$ 14,40 por ação, com base no número de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis série B em circulação em 30 de junho de 2023. Além disso, em 30 de junho de 2023, os investimentos de curto prazo da Empresa totalizavam US$ 9,4 bilhões. A Empresa também registrou US$ 14 milhões de lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários, ou US$ 0,14 por ação básica e US$ 0,15 por ação diluída, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

-- A Alternative Liquidity reconhece que não possui meios precisos para determinar o valor presente das ações da Empresa. A Alternative Liquidity declara que "não realizou nem encomendou qualquer avaliação, nem contratou qualquer consultor financeiro independente ou outro terceiro para realizar qualquer análise de avaliação ou fornecer qualquer opinião a respeito do valor das Ações". O Conselho de Administração entende que isto ilustra a falta de credibilidade dos métodos de avaliação da Alternative Liquidity e a inadequação do Preço de Oferta.

-- A Alternative Liquidity afirma ainda que "Os Acionistas que oferecerem suas Ações desistirão da oportunidade de participar de quaisquer benefícios futuros da propriedade das Ações, incluindo potenciais dividendos futuros da Empresa decorrentes de operações ou alienações, e o Preço de Compra por Ação a pagar a um licitante Acionista pelo Comprador poderá ser inferior ao valor total que de outra forma poderia ser recebido pelo Acionista em relação às Ações da Empresa". Além do total agregado de US$ 11 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo, o principal objetivo comercial da Empresa continua sendo fornecer aos seus Acionistas retornos atrativos ajustados ao risco, por meio da venda de uma combinação de vacinas/produtos biomédicos diversificados da Empresa, além do potencial de valorização do valor da Empresa a longo prazo, por meio de esforços de Pesquisa e Desenvolvimento de vacinas/produtos biomédicos.

-- A Alternative Liquidity fez ofertas públicas de aquisição parciais não solicitadas semelhantes para ações de outras empresas públicas.

-- Diante do Preço da Oferta, o Conselho de Administração entende que a OPA representa uma tentativa oportunista da Alternative Liquidity de obter lucro através da compra das Ações a um preço muito baixo relativamente ao seu valor, privando assim os acionistas que disponibilizam Ações na OPA da oportunidade potencial de conseguir o valor total a longo prazo do seu investimento na Empresa. A convicção do Conselho de Administração a este respeito é fundamentada pela própria caracterização da OPA feita pela Alternative Liquidity. Especificamente, o Conselho de Administração ressalta a seguinte informação na Declaração de Oferta Púbica no Anexo TO: "O Comprador está fazendo a Oferta para fins de investimento e com a intenção de obter lucro com a propriedade das Ações."

-- Além disso, o Conselho de Administração observa que a OPA pode ser alterada por diversos motivos. Assim, o Conselho de Administração ressalta que não pode haver garantia de que a OPA será concluída assim que a Alternative Liquidity indicar, nem com os mesmos termos e condições, incluindo, sem limitação, o Preço da Oferta. Por fim, as ofertas de Ações dos Acionistas nos termos da OPA são irrevogáveis e só poderão ser retiradas antes da Data de Vencimento, que é atualmente 29 de setembro de 2023, seguindo o procedimento rigoroso descrito na Oferta de Compra.