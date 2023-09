Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

Como CMO da empresa, o Dr. Arjona Ferreira será responsável por liderar as equipes globais de desenvolvimento clínico, operações de ensaios clínicos, bioestatística global, farmacovigilância global e ciência de segurança da Organon. Ele vai liderar a estratégia e a execução dos programas de desenvolvimento clínico da empresa, apoiar um forte envolvimento clínico com as autoridades reguladoras e construir e ampliar a rede das partes interessadas externas da empresa no mundo inteiro.

Dr. Arjona Ferreira vem com mais de duas décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento clínico e uma sólida experiência em saúde da mulher. Mais recentemente, foi CMO da Myovant Sciences Inc. e já ocupou cargos de liderança na saúde da mulher e em outras áreas terapêuticas na Shionogi e na Merck, além de ser conhecido como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá. No início de sua carreira, o Dr. Arjona Ferreira atuou como ginecologista e obstetra em hospitais universitários e consultórios particulares.

A Organon (NYSE: OGN), uma empresa global do setor de saúde com foco na saúde da mulher, anunciou hoje a nomeação de Juan Camilo Arjona Ferreira, M.D., como diretor médico (CMO) e Charlotte Owens, M.D., como chefe de Assuntos Médicos e Pesquisa de Resultados, fortalecendo a capacidade clínica e médica globais da empresa, promovendo relações externas e estimulando esforços para apresentar inovações para solucionar as necessidades de saúde não atendidas. Ambos os cargos se reportam diretamente a Sandra Milligan, M.D., J.D., chefe de Pesquisa e Desenvolvimento.

O Dr. Arjona Ferreira comentou: "Estou emocionado por me unir à apaixonada equipe da Organon em um momento tão importante, enquanto estamos construindo e progredindo com um pipeline líder do setor e com ativos em estágio inicial e final. Estou ansioso para colaborar com a nossa incrível rede de parceiros e colegas do mundo todo para maximizar o potencial das nossas inovações".

A Dra. Owens ingressa na Organon com mais de uma década de experiência na indústria farmacêutica e de dispositivos médicos, além de mais de 20 anos atuando como ginecologista e obstetra. Mais recentemente, a Dra. Owens atuou como vice-presidente e chefe do Centro de Equidade em Saúde e Assuntos de Pacientes da Takeda. Antes de ingressar na Takeda, a Dra. Owens atuou como líder em desenvolvimento clínico e assuntos médicos na AbbVie, Kimberly Clark e Johnson & Johnson. Nessas funções, ela supervisionou a direção, planejamento, execução e interpretação de ensaios clínicos para fornecer dados clínicos de alta qualidade com foco na saúde da mulher, assim como nas comunicações científicas e nos esforços educacionais da área terapêutica.

Neste cargo, a Dra. Owens liderará a estratégia médica, assim como o suporte a produtos comercializados e em desenvolvimento no mundo inteiro, incluindo economia em saúde e pesquisa de resultados. Ela vai desenvolver e promover relacionamentos com organizações externas e especialistas para ajudar a garantir que os produtos da Organon continuem a atender às necessidades do mercado, produzam os resultados desejados e melhorem a reputação da empresa junto a fornecedores, pagadores e pacientes.

"Durante toda a minha carreira, procurei me concentrar em abordar as desigualdades na saúde e em criar um ecossistema de saúde mais inclusivo. É um momento emocionante e essencial para ingressar nesta empresa com propósitos, que lidera o caminho para preencher as lacunas existentes na área de saúde da mulher, onde a atenção, inovação e investimento são tão necessários", compartilhou a Dra. Owens.

Acrescentou o Dr. Milligan: "Estou confiante de que o Dr. Arjona Ferreira e a Dra. Owens nos ajudarão a levar adiante nossa missão de fornecer medicamentos e soluções impactantes para um "dia a dia mais saudável para todas as mulheres". Com sua profunda experiência e fortes relações em toda a comunidade global de cuidados de saúde, estou muito feliz por tê-los a bordo enquanto prosseguimos o nosso objetivo de acelerar a inovação, melhorar o acesso e expandir a escolha para ajudar a preencher as lacunas terapêuticas no mundo inteiro".

Sobre a Organon