Comunicado do Business Wire :Maxon

Maxon Introduces Cinebench 2024: A New Standard for Performance Evaluation (Photo: Business Wire)

A Maxon, desenvolvedores de soluções de software profissionais para editores, cineastas, motion designers, artistas de efeitos visuais e criadores de todos os tipos, tem o prazer de anunciar o lançamento altamente antecipado do Cinebench 2024. Esta última iteração do software de análise comparativa padrão da indústria, que tem sido a base na avaliação de desempenho do computador por duas décadas, estabelece um novo padrão para a avaliação de desempenho ao adotar tecnologia inovadora para oferecer aos artistas, designers e criadores uma representação mais precisa e relevante de seus recursos de hardware.

Integração do mecanismo de renderização RedshiftO Cinebench 2024 anuncia uma nova era ao abraçar o poder do Redshift, o mecanismo de renderização padrão do Cinema 4D. Ao contrário de seus antecessores, que utilizavam o renderizador padrão do Cinema 4D, o Cinebench 2024 utiliza os mesmos algoritmos de renderização em implementações da CPU e GPU. Este salto para o mecanismo Redshift garante que os testes de desempenho se alinhem perfeitamente com as exigências dos fluxos de trabalho criativos modernos, oferecendo resultados precisos e consistentes

Avaliação de desempenho duplo: CPU e GPUO Cinebench 2024 restabelece a análise comparativa da GPU, um recurso ausente no Cinebench na última década. A versão mais recente não só avalia o desempenho da GPU, ele também fornece informações sobre a capacidade da GPU, refletindo o cenário tecnológico em evolução de software e de fluxos de trabalho criativos.

Compatibilidade de plataforma mais amplaO Cinebench 2024 foi idealizado para acomodar uma grande variedade de configurações de hardware. Ele suporta facilmente a arquitetura x86/64 (Intel/AMD) no Windows e macOS, assim como a arquitetura Arm64 para ampliar o seu alcance ao chip da Apple no macOS e ao processador de computadores Snapdragon® no Windows, garantindo compatibilidade com os mais recentes avanços em tecnologia de hardware. O desempenho da GPU Redshift pode ser avaliado em sistemas com processadores gráficos Nvidia, AMD e Apple compatíveis.

Cenário de benchmarking unificadoO Cinebench 2024 agiliza o processo de análise comparativa utilizando um arquivo de cena consistente para testes de CPU e GPU. Esta inovação permite aos usuários discernir as vantagens de se tirar proveito da GPU Redshift, proporcionando uma visão real dos benefícios de se aproveitar um hardware gráfico de ponta para tarefas de renderização.

Interface de usuário renovadaO Cinebench 2024 apresenta uma interface de usuário renovada que aprimora a experiência do usuário e demonstra os incríveis esforços artísticos alcançados com o mecanismo de renderização Redshift no Cinema 4D. Esta interface dinâmica serve como uma prova do potencial do mecanismo Redshift, ao mesmo tempo que oferece aos usuários uma experiência mais intuitiva e visualmente envolvente.

Aprimoramentos em segundo planoAlém da superfície, o Cinebench 2024 apresenta uma série de recursos para aprimorar o desempenho. Com um aumento triplo no consumo de memória em comparação com o Cinebench R23, o software atende às exigências de uso mais intenso de memória dos projetos modernos. Além disso, um aumento de seis vezes no esforço computacional e na utilização de conjuntos de instruções mais recentes garante uma referência que ressoa com a complexidade e sofisticação dos projetos criativos contemporâneos.