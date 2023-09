Comunicado do Business Wire :Jetcraft

Jetcraft, líder global em vendas e aquisições de aeronaves executivas, está expandindo sua presença nas Américas, nomeando Alejandro Noriega como diretor de vendas baseado no México. A nomeação de Noriega segue-se a três contratações de vendas seniores nas Américas nos últimos meses e à aquisição da corretora norte-americana CFS Jets, uma vez que a procura na região continua forte. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230905463334/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Image of Alejandro Noriega, Jetcraft, Sales Director (Photo: Business Wire)

Depois de mais de uma década comercializando aeronaves na Aerolineas Ejecutivas (Ale), Noriega agora atuará como especialista em vendas para clientes da Jetcraft no México, América Central e do Sul. Dan Kilkeary, vice-presidente sênior de vendas para as Américas, afirma: "A aviação executiva continua a crescer na América Latina e a nomeação de Alejandro se baseia na recente contratação da Jetcraft no Brasil, com nossa equipe próspera apoiando o crescimento na região. "Como profissional experiente, Alejandro foi responsável por transações globais em todos os segmentos de aeronaves durante seus quase 15 anos na Ale. Sua visão regional garante que possamos negociar os melhores negócios para nossos clientes e localizar aeronaves que outros não conseguem". Alejandro Noriega, diretor de vendas da Jetcraft, acrescenta: "Este é um momento emocionante para ingressar na Jetcraft, à medida que a empresa aumenta ainda mais sua presença nas Américas. Estou ansioso para levar a solidez financeira da empresa, os dados líderes do setor e a atitude de que nenhuma transação é impossível aos clientes desta região". FIM Sobre a Jetcraft

Mais do que corretores, a Jetcraft® é uma rede global de consultores de aeronaves, oferecendo alcance internacional incomparável e conhecimento local incomparável. A inteligência líder de mercado da empresa, as soluções de financiamento estratégico e o extenso inventário suportam até mesmo as transações mais complexas. Por mais de 60 anos, a Jetcraft tem liderado o caminho, estabelecendo padrões que continuam a moldar a indústria. Hoje, uma equipe de mais de 80 especialistas dedicados em aviação em mais de 25 escritórios oferece vendas, aquisições e negociações de aeronaves em todo o mundo na Velocidade da Vida. Saiba mais em: www.jetcraft.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230905463334/pt/