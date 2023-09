Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics, Inc.

A AIT Worldwide Logistics, líder em soluções globais de cadeia de abastecimento, contratou Chelsea Lamar como vice-presidente-global de sustentabilidade. Nesse cargo recém-criado, ela liderará as iniciativas de sustentabilidade da empresa, avançando no compromisso da AIT com a responsabilidade ambiental e a cidadania corporativa ética, incluindo a meta de atingir emissões líquidas de carbono zero até 2035. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230905837221/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine AIT's newly hired Vice President, Global Sustainability, Chelsea Lamar (Photo: Business Wire)

trabalha na nova sede global da AIT em Itasca, Illinois, e reporta ao vice-presidente-executivo e diretor de informação, Ray Fennelly, que disse que a sua nomeação sublinha a dedicação da AIT à evolução das suas estratégias ambientais, sociais e de governança. "Chelsea tem um histórico incrível de melhoria do nosso meio ambiente por meio da criação de programas de sustentabilidade de alta qualidade", acrescentou Fennelly. "Sua liderança capacitará a AIT a dar passos significativos em direção às nossas próprias metas de sustentabilidade e às de nossos clientes." Lamar ingressa na empresa com mais de doze anos de experiência em desenvolvimento e execução de estratégias de sustentabilidade. Em seus cargos anteriores, ela implementou programas piloto de veículos elétricos e combustíveis renováveis, introduziu iniciativas de eficiência energética em escolas públicas de Illinois e lançou programas de sustentabilidade em mais de 200 instalações, economizando US$ 3 milhões em custos anuais de energia. "Estou entusiasmada por me juntar à AIT, uma empresa que compartilha minha paixão pela sustentabilidade", disse Lamar. "É um momento empolgante no setor de logística de transporte porque há muitas oportunidades de colaboração em toda a cadeia de abastecimento. De veículos elétricos e combustíveis alternativos a soluções tecnológicas - otimização de rotas e uso de plataformas digitais para melhor gerenciamento de recursos - continuaremos buscando uma variedade de estratégias para obter reduções significativas de emissões de carbono." Fennelly afirmou que Lamar começará imediatamente, revisando as iniciativas de sustentabilidade atuais da AIT, planejando a próxima fase do programa, garantindo que a empresa esteja no caminho certo para alcançar sua meta de emissões líquidas zero até 2035 e se reunindo com partes interessadas e clientes. Vencedora do prêmio Women in Smart Energy Award em 2022, Lamar é formada em engenharia civil com ênfase ambiental pela Universidade Estadual de Iowa. Em seu tempo livre, ela gosta de socializar com a família e os amigos e de trabalhar como voluntária na Illinois Green Alliance.

Para baixar uma foto em alta resolução da Sra. Lamar, visite oCentro de Mídiada AIT. Sobre a AIT Worldwide Logistics A AIT Worldwide Logistics é um agente de carga global que ajuda as empresas a crescerem expandindo o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de abastecimento sediada em Chicago confia em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, industrial e ciências da vida. Apoiada por tecnologia escalável e amigável, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária - no prazo e dentro do orçamento. Com equipes de especialistas em mais de 110 locais em todo o mundo, na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de armazéns e serviços de alta qualidade. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.