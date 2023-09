Biden usa máscara após esposa contrair covid

No entanto, como ele estava com sua esposa na segunda-feira, "ele usará a máscara quando estiver em locais fechados com outras pessoas", disse ela.

"O presidente removerá a máscara quando estiver a uma distância segura de outras pessoas em ambientes fechados e também quando estiver ao ar livre", acrescentou.

Jean-Pierre não deu mais detalhes sobre os planos de uso da máscara de Biden para a cúpula do G20 em Nova Délhi no final desta semana, nem sobre quais medidas serão tomadas se ele testar positivo para covid antes ou durante a viagem ao exterior.

"O presidente será submetido a testes regularmente", disse ela.

Sua esposa Jill, de 72 anos, apresenta um quadro com "sintomas leves", de acordo com seu escritório, e permanecerá na residência particular do casal em Rehoboth Beach, Delaware. A última vez que ela testou positivo para a covid foi há um ano.

