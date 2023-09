As relações entre Coreia do Norte e Rússia

Os Estados Unidos afirmaram na semana passada que, apesar de negar, a Coreia do Norte forneceu foguetes e mísseis de infantaria a Moscou em 2022 para o grupo paramilitar Wagner no conflito na Ucrânia.

"A Coreia do Norte provavelmente tem as maiores reservas de projéteis de artilharia e de artilharia herdada da era soviética, que poderiam ser usadas para reabastecer os estoques russos esgotados no conflito da Ucrânia", segundo Dempsey à AFP.

A Coreia do Norte também poderia procurar transferir "tecnologias-chave, conhecimento e capacidade de produção para promover a indústria de armas da Coreia do Norte e torná-la mais sustentável", acrescenta Dempsey.

Mas na década de 1980, quando quis reconciliar-se com a Coreia do Sul, a União Soviética reduziu o seu financiamento ao Norte. O fim da URSS foi um golpe duro para Pyongyang.

O apoio da Rússia, um aliado histórico de Pyongyang, foi crucial durante décadas para sair do isolamento e as suas relações começaram na fundação da Coreia do Norte.

A assinatura do acordo entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o falecido Kim Jong Il, pai e antecessor do atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, estabeleceu um marco na revitalização das relações bilaterais.

Kim Jong Un fez a sua primeira visita oficial à Rússia em 2019, quando procurava estreitar laços com o seu aliado tradicional, em meio à crise com Washington sobre armas nucleares. Não houve declaração conjunta naquela ocasião.

Kim tem sido firme no seu apoio à invasão russa da Ucrânia e, segundo os Estados Unidos, forneceu foguetes e mísseis a Moscou. Putin elogiou o "apoio constante de Pyongyang às operações militares especiais contra a Ucrânia" em julho.

Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e Japão afirmaram na semana passada, nas Nações Unidas, que qualquer acordo para aumentar a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte violaria as resoluções do Conselho de Segurança, que proíbem acordos de armas com Pyongyang - resoluções que foram endossadas por Moscou.

Para evitar acusações de violação das resoluções, é provável que os dois aliados "cheguem a um acordo a portas fechadas, sem qualquer anúncio oficial", diz à AFP Cheong Seong-chang, diretor de estudos norte-coreanos do Instituto Sejong.

"Espera-se que Kim e Putin simplesmente digam que concordaram em cooperar em uma ampla gama de áreas, sem especificar quais são", acrescenta.

