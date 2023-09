Apelos à reforma do sistema financeiro global dominam Cúpula Africana do Clima

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, juntou-se ao apelo dos líderes africanos para uma reforma urgente do sistema financeiro internacional, em seu discurso nesta terça-feira (5) em uma cúpula histórica sobre o clima em Nairóbi, no Quênia, que procura impulsionar o investimento em energia verde na África.

Sultan Al Jaber, que dirige a empresa petrolífera nacional dos Emirados (ADNOC) e a empresa governamental de energias renováveis (Masdar), disse que este investimento "desencadeará a capacidade da África de alcançar uma prosperidade sustentável".

Um consórcio que inclui a Masdar ajudará a desenvolver 15 gigawatts de energia limpa até 2030, afirmou Sultan Al Jaber, que também presidirá as negociações da COP28.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta terça-feira ao mundo que torne a África "uma superpotência de energia renovável".

Também pediu aos líderes do G20, que se reúnem este fim de semana na Índia, para "assumirem as suas responsabilidades" no combate às mudanças climáticas.

Guterres destacou a desigualdade no acesso às oportunidades econômicas na África, uma região que é duramente atingida por catástrofes relacionadas com o clima, apesar de contribuir menos para o aquecimento global.

"As estruturas de governança global refletem o mundo tal como era, não como é", disse Guterres, ao classificar o sistema financeiro internacional como "desatualizado, injusto e disfuncional".