Zelensky visita linha de frente na região ucraniana de Donetsk

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (4), que viajou à linha de frente da região de Donetsk, no leste do país.

O presidente publicou um vídeo em que aparece ao lado de comandantes e soldados em um local indeterminado da região de Donetsk, palco de combates contra as forças russas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Região de Donetsk. Estamos visitando as brigadas que defendem a Ucrânia como parte do grupo tático e operacional de Donetsk", informou Zelensky no Telegram, rede social na qual publicou um vídeo em que ele aparece reunido com soldados.