Xi Jinping não irá à cúpula do G20, em momento de tensões com Índia

O presidente chinês, Xi Jinping, aparentemente não irá à reunião de líderes do G20 nesta semana, na Índia, em momento de relações bilaterais frias com a anfitriã. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, representará Pequim na reunião dos dias 9 e 10 de setembro, informou a chancelaria chinesa nesta segunda-feira, em breve comunicado no seu site.

As relações entre China e Índia têm ficado cada vez mais frias, em meio a disputas fronteiriças, e há três anos as tensões resultaram em confronto na região de Ladakh, que deixou mais de 20 mortos. O caso levou a um prolongado impasse na montanhosa região, com cada lado posicionando dezenas de milhares de militares apoiados por artilharia, tanques e jatos de combate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também crescem as disputas por causa do comércio, diante dos crescentes laços estratégicos da Índia com os Estados Unidos. Os governos de Índia e China também já expulsaram jornalistas um do outro.