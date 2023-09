Vice-campeã no ano passado, Jabeur cai nas oitavas do US Open

A tenista tunisiana Ons Janeur, número 5 do mundo e vice-campeã do US Open no ano passado, foi eliminada nas oitavas de final do torneio nesta segunda-feira (4), pela jovem chinesa Qinwen Zheng.

Zheng, 23ª no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 22 minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sofrendo com problemas físicos, Jabeur, que além do US Open também foi finalista de Wimbledon (2022 e 2023), vai terminar a temporada sem seu tão esperado primeiro título de Grand Slam.