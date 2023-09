Ucrânia reivindica avanço limitado no sul e na área de Bakhmut

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (4) que suas tropas conseguiram um avanço limitado na frente sul, onde o país concentra sua contraofensiva para tentar expulsar as forças russas, e que também recuperaram território perto da localidade de Bakhmut, no leste do país.

"As forças de defesa da Ucrânia prosseguem com as operações de ataque na zona de Melitopol", afirmou a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar, ao canal de televisão estatal. "Nossas forças tiveram sucesso perto de Novodanilivka e de Novoprokopivka", acrescentou, ao mencionar uma grande cidade e duas localidades do sul do país.

As duas posições ficam na região de Zaporizhzhia, perto da cidade de Robotyne, um ponto "estratégico" reconquistado pela Ucrânia no fim de agosto e que abre uma via na contraofensiva de Kiev para avançar em direção aos territórios do sul que estão ocupados pelo exército russo.