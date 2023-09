Tesla e marcas chinesas ganham destaque no Salão do Automóvel da Alemanha

A Tesla e as montadoras chinesas estão na linha de frente, diante das rivais europeias, no Salão do Automóvel de Munique (IAA), um dos maiores do mundo, que começa nesta segunda-feira (4) em um contexto de incerteza econômica. O tradicional encontro do setor automobilístico europeu será inaugurado oficialmente na terça-feira (5) pelo chanceler alemão Olaf Scholz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As montadoras, no entanto, aproveitarão a segunda-feira, dia dedicado à imprensa, para exibir novos modelos.

Entre as empresas europeias apenas as fabricantes alemãs Volkswagen, BMW e Mercedes terão uma presença importante. A BMW apresentou no sábado o conceito "Neue Klasse" (Nova Classe), sua futura geração de seis automóveis elétricos que serão fabricados a partir de 2025. O objetivo é atender a demanda cada vez mais elevada à medida que se aproxima o fim do prazo para o uso de motores de combustão na Europa, previsto para 2035. Do lado da França, o grupo Stellantis será representado apenas por sua marca alemã Opel e o grupo Renault apenas pela marca homônima, para apresentar seu novo modelo Scenic. Porém, o evento será marcado por uma grande presença de marcas estrangeiras. A americana Tesla retorna ao Salão depois de 10 anos de ausência. A China também estará no evento para "iniciar o ataque à Europa", nas palavras de Ferdinand Dudenhöffer, especialista do 'Center for Automotive Research' na Alemanha.

Entre os expositores, 41% têm sede na China, com empresas como BYD, Leapmotor, Geely ou Dongfeng, que exibirão seus modelos. Os fabricantes chineses ameaçam os europeus não no nicho dos carros térmicos, mas no mercado estratégico dos modelos elétricos.

A China sabe oferecer modelos elétricos a preços baixos. "A única coisa que não tem é credibilidade de marca", disse Eric Kirstetter, sócio da consultoria Roland Berger. De modo paralelo, os produtores europeus enfrentam dificuldades na China. A Volkswagen representou apenas 3,1% do mercado de carros elétricos na China no ano passado, muito atrás das marcas locais BYD (18%) e SAIC (incluindo a Wuling) com 11,9% e da americana Tesla (8,7%). "Todas as previsões antecipam que os grupos internacionais perderão uma parcela no mercado chinês para as marcas locais e a Tesla", disse Kirstetter à AFP.