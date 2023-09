Tempestade Haikui avança em direção à China após atingir Taiwan duas vezes

Não deixou mortos, mas mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades, embora a maioria tenha ferimentos leves, causados por quedas de árvores e acidentes de trânsito.

Haikui entrou em Taiwan pelo leste no domingo e parecia ter deixado a ilha, mas atingiu novamente a área de Kaohsiung na madrugada de segunda-feira.

No condado de Taitung, Kirin Chen ajudou uma brigada a remover galhos de árvores que ficaram no caminho de uma escola.

As equipes de resgate usaram escavadeiras para remover galhos de árvores e os cabos elétricos que ficaram nas ruas.

"Veio como uma flecha direta contra nós", contou, enquanto trabalhava para remover as árvores que estavam bloqueando uma estrada.

Haikui foi classificado como uma tempestade menos potente do que outros ciclones que atingiram Taiwan, mas Chen disse à AFP que foi intenso.

"Esta é a primeira vez na minha vida que vejo um tufão deste tipo", afirmou Chen Hai-feng, um líder comunitário de 55 anos do município de Donghe, Taitung.

A destruição é evidente na zona costeira de Taitung, um condado montanhoso pouco povoado no leste de Taiwan, onde a tempestade entrou na ilha.

"Muitas árvores caíram", disse a mulher. "Estamos tentando retirar as árvores da calçada para que as crianças possam vir para a escola amanhã sem nenhum perigo".

Na cidade portuária de Keelung, no norte do país, os vendedores do mercado desafiaram a chuva para vender frutas.

Haikui é o primeiro tufão a atingir a ilha em quatro anos. Antes da sua chegada, 8.000 pessoas foram retiradas do local, especialmente em áreas montanhosas propensas a deslizamentos de terra. Centenas de voos foram cancelados, e as lojas foram obrigadas a fechar.