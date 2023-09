Sergio Ramos confirma retorno ao Sevilla

Desde domingo, a imprensa espanhola afirma que o jogador, que está sem clube desde que saiu do Paris Saint-Germain, em junho, tinha um acordo com o Sevilla.

"Estou feliz por voltar e vou tentar me integrar o quanto antes, que é o mais importante", acrescentou o ex-capitão do Real Madrid.

"Estava querendo voltar para casa, não fazia sentido ir para qualquer outro lugar sem passar por aqui", afirmou.

"Era uma dívida com a minha mãe, com o meu avô, com o 'sevillismo', com [Antonio] Puerta [jogador do Sevilla que faleceu em 2007], com muitas coisas que significaram muito", explicou Ramos.

Segundo a imprensa local, Sergio Ramos tinha uma boa proposta do Al-Ittihad da Arábia Saudita, que recusou para ficar no Sevilla, com um salário mais baixo.

O jogador deve passar por exames médicos, após os quais o clube deve oficializar sua contratação.

Ramos deixou o Sevilla em 2005 para ir ao Real Madrid, iniciando uma trajetória de quatro títulos da Liga dos Campeões. Em 2021, foi para o PSG, onde jogou por duas temporadas.