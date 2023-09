Sabalenka comemora número 1 avançando às quartas do US Open

Um dia depois de garantir a liderança do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka conseguiu uma vitória segura sobre a russa Daria Kasatkina nesta segunda-feira (4) e se classificou para as quartas de final do US Open.

Swiatek precisava ir uma fase além de Sabalenka para se manter no topo do tênis feminino, mas foi derrotada no domingo pela letã Jelena Ostapenko.

"Honestamente, não tinha dúvidas de que ela [Swiatek] chegaria na final, então só dependia de mim chegar também. Queria ter essa batalha e decidir tudo na quadra", declarou Sabalenka após a vitória.

"Fiquei triste por ela ter perdido, mas significa muito para mim. Trabalhei muito durante muito tempo por este objetivo de ser número 1. É simplesmente incrível, uma loucura, não posso acreditar", acrescentou.

"Estava com medo de me distrair hoje com esta notícia, então entrei na quadra muito concentrada para não perder nenhum ponto", revelou.

Depois de Swiatek, outras candidatas ao título também caíram nesta segunda-feira, como a tunisiana Ons Jabeur, finalista no ano passado, e a americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, o que torna Sabalenka ainda mais favorita a levantar o troféu de campeã do US Open pela primeira vez.

A bielorrussa vai enfrentar nas quartas de final a chinesa Qinwen Zheng, de 20 anos, algoz de Jabeur.