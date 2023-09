Rússia 'repeliu' incursão de 'sabotadores' ucranianos, diz governador

O governador da região russa de Briansk, no oeste do país, afirmou que os guardas fronteiriços e membros das forças de segurança "repeliram" uma tentativa de incursão de um grupo de "sabotadores" ucranianos no território russo.

"Funcionários das forças fronteiriças da Rússia e unidades do Ministério da Defesa russo repeliram uma tentativa de penetração do território da Federação Russa por parte de um grupo ucraniano de sabotagem e reconhecimento", declarou no Telegram o governador de Briansk, Alexander Bogomaz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A região de Briansk encontra-se no oeste da Rússia e é fronteiriça com Belarus e com a Ucrânia.